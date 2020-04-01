Для поддержки экономической стабильности Путин ввел новый налог

1 Апр 2020 2020-04-01T09:05:59+03:00

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По мнению президента, в наше непростое время поддержать экономическую стабильность поможет налог на доход с банковских вкладов.

Стоит отметить, что ставка на него будет такой же, как и НДФЛ, то есть 13%, но вот платить его придется всем, у кого в банке на вкладе лежит больше миллиона. Но миллион – это лишь условная сумма. Именно такая цифра используется в формуле, по которой налоговая будет считать ваш общий доход. Все будет зависеть от конкретной ставки в вашем банке и ставки Центробанка. Сейчас она составляет 6%. А соответственно, налог будет взят с суммы дохода, превышающей 60 тысяч.

- К примеру: у человека на вкладе лежит 1,1 млн рублей, то он за год по ставке 6% получит 66 тысяч дохода. Из них 60 тысяч налогом облагаться не будут. А 13% возьмут только с «лишних» 6 тысяч. В данном случае это 780 рублей, - пишет kp.ru.

Но может произойти и так, что на вкладе лежит 900 тысяч рублей, а процентная ставка выше, например - 7% годовых. Тогда доход за год будет составлять 63 тысячи рублей. А это означает, что налог необходимо заплатить с трех тысяч рублей (390 рублей).

Или же наоборот, если у вас на вкладе, к примеру, лежит 1,2 миллиона, но ставка ниже, то доход по процентам составит 60 тысяч рублей или меньше, и платить государству вовсе ничего не придется.

При этом «раскинуть» деньги по разным банкам не получится, налоговая посчитает все в сумме. А вот с кэшбека по банковским картам и прочим бонусам отдавать ничего не надо. Закон считает их скидкой, а не доходом. Поэтому и налог не взимается.

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ИСТОЧНИК KP.RU