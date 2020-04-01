Более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов принял ВТБ

1 Апр 2020 2020-04-01T09:22:40+03:00

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Первым из российских банков ВТБ заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. И уже за последнюю неделю в банк поступило свыше 13 тысяч (!) обращений по вопросам реструктуризации кредитов. При этом каждое из них рассматривается в индивидуальном порядке.

- Программы реструктуризации кредитов включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита и ставки – каждое обращение рассматривается банком отдельно, - рассказали в банке. - ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и эффективно.

Известно, что из числа поступивших обращений 211 заявок было подано от заболевших клиентов на предоставление кредитных каникул: 154 – по кредитам наличными и 57 по ипотеке. Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления больничного листа.