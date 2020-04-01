2020-04-01T09:34:17+03:00
Общество

Коронавирусом нас не запугать: ростовчане в час пик заполняют автобусы до отказа

О какой дистанции в таких условиях может идти речь
Виктория Никитина
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Вынужденное несоблюдение дистанции в период господства коронавируса возмутило ростовчанВынужденное несоблюдение дистанции в период господства коронавируса возмутило ростовчан
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Сегодня, 1 апреля, несмотря на объявленную нерабочей неделю, ростовчане пожаловались, что уехать с утра на работу было практически невозможно.

В соцсетях один из местных жителей рассказал о том, как добирался нынешним утром на работу. Происходящее он "окрестил" борьбой с коронавирусом по-ростовски. Молодой человек с трудом втиснулся с утра в общественный транспорт. Люди, как и раньше, стояли прижавшись друг к другу вплотную. И стоит отметить, что далеко не все из них соблюдали меры защиты от коронавируса - на них не было ни масок, ни перчаток. Это, конечно, можно свалить на дефицит, но как в таких условиях держать дистанцию в необходимый один метр, совершенно непонятно.

- Борьба с коронавирусом по-ростовски! К чему эти понты в магазинах и прочих общественных местах про 2 метра? В автобусах люди набиваются как селёдка в бочке, - написал негодующий ростовчанин.

Кроме того, стало проблемой и ожидание транспорта из-за его сокращения. Горожане выстраиваются на остановках в огромные очереди, в которых речь тоже, разумеется, не идет о дистанции. А затем вся эта толпа снова и снова пытается втиснуться в только что пришедший автобус.

- Транспорт сократили до одного автобуса на маршруте. Представьте что будет, когда все эти люди набьются в этот один автобус?! Работу нам никто не отменял! Дистанция? Избегать скопления людей? Как? - рассказала еще одна ростовчанка.

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Для передвижения по городу ростовчанам, работающим во время самоизоляции, выдадут специальные пропуска.

Проверять наличие таких пропусков будут сотрудники полиции.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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