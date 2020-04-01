В Волгодонске при пожаре пострадала 37-летняя женщина

1 Апр 2020 2020-04-01T09:47:24+03:00

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Во вторник, 31 марта, в городе Волгодонске произошел пожар. Известно, что ЧП случилось в городе атомщиков на улице Дзержинского. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, в результате возгорания пострадала женщина в возрасте 37 лет. Известно, что на автомобиле скорой помощи ее доставили в ближайшую больницу. По предварительным данным, горожанка отравилась продуктами горения. Кроме того, в результате ЧП были спасены 12 человек.

В настоящее время по факту произошедшего проводится поверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Как добавили в ведомстве, на Дону за минувшие сутки произошли 18 техногенных пожаров, в результате которых были спасены 22 человека. Один из них - в пятиэтажке в городе Шахты, однако в огне там никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU