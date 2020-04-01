1 Апр 2020 2020-04-01T10:03:13+03:00

Выясняем, сколько с 1 апреля 2020 года составит в Ростове-на-Дону индексация пенсий. Фото: Ольга КОСТИНА

Выясняем, сколько с 1 апреля 2020 года составит в Ростове-на-Дону индексация пенсий

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Индексация социальных пенсий в Ростове-на-Дону 1 апреля 2020 года: рост составит 6,1 процента. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда по региону. В частности, повышение коснется 79 тысяч жителей нашей области, включая получателей социальных пенсий по старости, по потере кормильца и по инвалидности.

Там же добавили, что государственные пенсии участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан тоже вырастут.

В частности, средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны составит теперь 38,5 тысячи рублей, а дончан из числа инвалидов вследствие военной травмы составит 30,5 тысячи рублей. И те, и другие жители области получают две пенсии.

- Индексация пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных, не зависит от факта работы пенсионера и распространяется как на работающих, так и на неработающих получателей пенсий, - добавили в областном Пенсионном фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU