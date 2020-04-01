Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: с 1 апреля будут усилены меры безопасности

1 Апр 2020 2020-04-01T10:30:28+03:00

Выясняем, как будут усилены меры безопасности в Ростове-на-Дону во время режима полной изоляции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выясняем, как будут усилены меры безопасности в Ростове-на-Дону во время режима полной изоляции 2020

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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону: С 1 апреля будут усилены меры безопасности.

Об этом рассказали в мэрии города. В частности, на улицы донской столицы выйдут дополнительные наряды полиции и Росгвардии. Их задача - выявлять тех, кто нарушает режим самоизоляции. С нарушителями будут вести разъяснительную беседу. Кроме того, на всех - а речь идет о восьми въездах в город - будут стоять экипажи ДПС и ОМОНа.

Все сделано для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. При этом вся область перешла на режим самоизоляции по решению главы донского региона.

Исключение составляют те жители, которые выходят из дома на работу - если она не была приостановлена, связана с доставкой или транспортными услугами. Всем остальным можно выходить только в аптеки, магазины и гулять с собаками, но только в радиусе не больше ста метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU