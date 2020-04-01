В Ростовской области стало больше людей из-за мигрантов
Специалисты Ростовстата отмечают прирост численности населения в Ростовской области. Так, за минувший год на территории донского региона количество жителей увеличилось за счет мигрантов из стран СНГ.
По информации ведомства, в 2019 году миграционная убыль населения сменилась приростом. Благодаря этому фактору численность в Ростовской области увеличилась а минувший год более чем на 13,5 тысяч человек.
Эксперты отмечают, что возросло число граждан, приехавших и стран СНГ с 2018 года от 1,4 тысячи человек до 14,5 тысяч.
Но количество людей, уехавших и Ростовской области в другие регионы превысило число прибывших на 1,6 тысячи человек.
Чаще всего люди переезжают в Краснодарский край, Москву и Московскую область из-за работы, учебы и по семейным обстоятельствам.
ИСТОЧНИК KP.RU