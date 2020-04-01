В Ростовской области стало больше людей из-за мигрантов

1 Апр 2020 2020-04-01T10:45:51+03:00

Дончане часто переезжают в Москву и Краснодар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дончане часто переезжают в Москву и Краснодар

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Специалисты Ростовстата отмечают прирост численности населения в Ростовской области. Так, за минувший год на территории донского региона количество жителей увеличилось за счет мигрантов из стран СНГ.

По информации ведомства, в 2019 году миграционная убыль населения сменилась приростом. Благодаря этому фактору численность в Ростовской области увеличилась а минувший год более чем на 13,5 тысяч человек.

Эксперты отмечают, что возросло число граждан, приехавших и стран СНГ с 2018 года от 1,4 тысячи человек до 14,5 тысяч.

Но количество людей, уехавших и Ростовской области в другие регионы превысило число прибывших на 1,6 тысячи человек.

Чаще всего люди переезжают в Краснодарский край, Москву и Московскую область из-за работы, учебы и по семейным обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU