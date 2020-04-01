Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: общественного транспорта на дорогах станет меньше

1 Апр 2020 2020-04-01T10:57:48+03:00

В мэрии рассказали, сколько придется ждать общественный транспорт на остановках во время режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: общественного транспорта станет меньше. Как рассказали в администрации города, число автобусов, троллейбусов и трамваем в донской столице сократится до 200. Это связано с режимом самоизоляции, который своим распоряжением ввел глава региона.

В частности, говорится, что теперь ждать транспорт на остановках ростовчане будут от 20 минут до получаса, таков интервал движения автобусов предусмотрен.

При этом, большинство жителей города должны все же находиться дома, исключение составляют те, кому все же необходимо добираться до работы в учреждения и предприятия, которые не были внесены в распоряжение донского губернатора, к ним относятся работники сервисов доставки и транспорта.

Для всех остальных выход из дома предусмотрен лишь в ближайший магазин, аптеку или, если это необходимо для сохранения здоровья и спасения жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU