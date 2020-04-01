Ростовчане толпами простаивают на остановках, ожидая автобуса

1 Апр 2020 2020-04-01T11:22:47+03:00

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В Ростове-на-Дону из-за коронавируса и всеобщего карантина на городских маршрутах сократили количество общественного транспорта. Режим всеобщей самоизоляции соблюдают многие - донская столица, действительно, опустела. Однако есть и те, кто все равно ездит на работу и по другим делам. Они уже успели столкнуться с проблемами, когда автобус приходится ждать дольше обычного.

Как рассказали ростовчане в социальных сетях, на Центральном рынке собралась целая толпа людей. Они встали в очередь в ожидании автобуса. Один из них опубликовал пост в популярном городском паблике, в котором обратил внимание, что соблюдать меры безопасности при этом просто невозможно.

- Транспорт сократили до одного автобуса на маршруте. Однако, работу нам никто не отменял. Представляете, что будет, когда все эти люди в очереди одновременно заполнят один автобус? Как в таких условиях избегать большое скопление людей и соблюдать дистанцию? - задается риторическим вопросом активный ростовчанин.

Действительно, губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне сообщил, что из-за снижение пассажиропотока, на маршрутах сократят количество общественного транспорта. Говорил глава региона и о том, чтобы эта мера не спровоцировала столпотворение на остановках и давку в автобусах. В свою очередь, ростовская администрация сообщила, что теперь число автобусов, троллейбусов и трамваев в донской столице сократится до 200. Ждать транспорт на остановках ростовчане будут от 20 минут до получаса, таков интервал движения автобусов предусмотрен.

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ИСТОЧНИК KP.RU