1 Апр 2020 2020-04-01T11:24:00+03:00

Отработана схема по выявлению лиц с симптомами ОРВИ в общественном транспорте в дни режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как в транспорте будут поступать с пассажирами с признаками ОРВИ. В донской столице отработали схему, как будут поступать с несознательными пассажирами, которые больными вышли из дома. Об этом рассказали в городском Департамента транспорта города.

Так, на конечной остановке «Лесничество» водитель автобуса заметил пассажира с признаками вирусной инфекции, тот кашлял, а лицо было с признаками покраснения, что могло говорить о высокой температуре. Тогда шофер сразу же позвонил на номер единой диспетчерской службы 112.

Уже спустя 22 минут на место прибыла бригада медиков скорой. Доктора поставили диагноз подозрительному пассажиру «легкая форма ОРВИ» и отвезли его домой, рассказав о лечении и режиме самоизоляции, который был введен на Дону с конца марта.

Не исключено, что так будут поступать со всеми несознательными пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU