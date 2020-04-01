2020-04-01T11:24:00+03:00
Общество

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как в транспорте будут поступать с пассажирами с признаками ОРВИ

Отработана схема по выявлению лиц с симптомами ОРВИ в общественном транспорте в дни режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Доктора поставили диагноз подозрительному пассажиру «легкая форма ОРВИ» и отвезли его домой. Фото: ГОПАЛО Ольга.Доктора поставили диагноз подозрительному пассажиру «легкая форма ОРВИ» и отвезли его домой. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как в транспорте будут поступать с пассажирами с признаками ОРВИ. В донской столице отработали схему, как будут поступать с несознательными пассажирами, которые больными вышли из дома. Об этом рассказали в городском Департамента транспорта города.

Так, на конечной остановке «Лесничество» водитель автобуса заметил пассажира с признаками вирусной инфекции, тот кашлял, а лицо было с признаками покраснения, что могло говорить о высокой температуре. Тогда шофер сразу же позвонил на номер единой диспетчерской службы 112.

Уже спустя 22 минут на место прибыла бригада медиков скорой. Доктора поставили диагноз подозрительному пассажиру «легкая форма ОРВИ» и отвезли его домой, рассказав о лечении и режиме самоизоляции, который был введен на Дону с конца марта.

Не исключено, что так будут поступать со всеми несознательными пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагога ростовского вуза осудили взятки от студентов
Мужчине из Ростовской области грозит пять лет тюрьмы за создание борделя
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: одиноким пенсионерам бесплатное трехразовое питание доставляют домой
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: отменены 22 пригородных электрички
Коронавирус в Ростове-на-Дону: в регионе могут отсрочить или снизить платы за "коммуналку"
Коронавирус в Ростове-на-Дону: губернатор поручил разработать новые меры поддержки для жителей
МЧС напомнило вернувшимся из-за границы жителям Ростовской области о соблюдении двухнедельного карантина
Ростовская АЭС: молодые атомщики предложили проекты по снижению производственных потерь
Повышенную ставку при открытии онлайн-вклада предлагает клиентам ВТБ
«Это Спартаааа!»: Экс «ВИА Гра» Татьяна Котова спасается от скуки вместе с царем Леонидом
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: установили новую величину пособия по безработице
Главный тренер сборной России не будет приглашать в команду полузащитника «Ростова» Павла Мамаева
В городской БСМП Ростова-на-Дону новый главный врач
Экс-ректор ЮФУ Марина Боровская покинула пост заместителя министра науки и высшего образования РФ
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как в транспорте будут поступать с пассажирами с признаками ОРВИ
Ростовчане толпами простаивают на остановках, ожидая автобуса
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: общественного транспорта на дорогах станет меньше
В Ростовской области стало больше людей из-за мигрантов
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: с 1 апреля будут усилены меры безопасности
В Ростовской области 11 человек заплатят штрафы за нарушение карантина после возвращения из-за рубежа
Индексация социальных пенсий в Ростове-на-Дону 1 апреля 2020 года: рост составит 6,1 процента
В Волгодонске при пожаре пострадала 37-летняя женщина
Коронавирусом нас не запугать: ростовчане в час пик заполняют автобусы до отказа
Более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов принял ВТБ
Для поддержки экономической стабильности Путин ввел новый налог
У главврача Коммунарки Дениса Проценко подтвердили коронавирус
В Ростове местная жительница попалась на незаконной банковской деятельности