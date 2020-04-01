2020-04-01T11:26:46+03:00
Общество

Экс-ректор ЮФУ Марина Боровская покинула пост заместителя министра науки и высшего образования РФ

Этот пост она занимала около двух лет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Экс-ректор ЮФУ Марина БоровскаяЭкс-ректор ЮФУ Марина БоровскаяФото: Ольга ГОПАЛО
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пописал документ об уходе с поста заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Марины Боровской, которая ранее работала ректором ЮФУ.

Согласно тексту официального документа, Марина Боровская ушла с должности в связи с переходом на другую работу. О какой именно должности идет речь пока не сообщается.

Пост ректора ЮФУ Марина Боровская занимала в течение шести лет с 2012 по 2018 годы. а то время в университете произошли значительные изменения. В состав Южного федерального университета вошли педагогический и таганрогский радиотехнический институты. Перестановки произошли и внутри учебного заведения. Так, на одним факультете стали учиться философы и политологи, журналисты и переводчики. Затем Марина Боровская была переведена в Москву на должность заместителя министра науки и высшего образования РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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