2020-04-01T11:55:13+03:00
Общество

В городской БСМП Ростова-на-Дону новый главный врач

Несколько месяцев Александр Пономарев исполнял обязанности руководителя этого медучреждения
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова официально представила коллективу нового руководителя. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова официально представила коллективу нового руководителя. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

В городской больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону новый главный врач. Накануне, 31 марта, его представили персоналу больницы. Известно, что им стал Александр Пономарев, который несколько месяцев исполнял обязанности руководителя этого медицинского учреждения.

Александр Пономарев исполнял обязанности руководителя этого медучреждения с декабря 2019-го. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Александр Пономарев исполнял обязанности руководителя этого медучреждения с декабря 2019-го. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Сообщается, что Александру Владимировичу 3 апреля исполняется 49 лет. Он окончил РостГМУ по специальности «Лечебное дело». До 2002 года работал врачом сердечно-сосудистым хирургом в Ростовской областной клинической больнице. А до 2014 - сердечно-сосудистым хирургом отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГБСМП. Вскоре он возглавил отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения этой больницы. А еще Александр Пономарев - председатель постоянной комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения городской Думы шестого созыва.

К слову, сейчас больница находится в режиме боевой готовности. Здесь 70 реанимационных коек, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и 35 наркозно-дыхательных аппаратов в операционных и в реанимациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагога ростовского вуза осудили взятки от студентов
Мужчине из Ростовской области грозит пять лет тюрьмы за создание борделя
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: одиноким пенсионерам бесплатное трехразовое питание доставляют домой
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: отменены 22 пригородных электрички
Коронавирус в Ростове-на-Дону: в регионе могут отсрочить или снизить платы за "коммуналку"
Коронавирус в Ростове-на-Дону: губернатор поручил разработать новые меры поддержки для жителей
МЧС напомнило вернувшимся из-за границы жителям Ростовской области о соблюдении двухнедельного карантина
Ростовская АЭС: молодые атомщики предложили проекты по снижению производственных потерь
Повышенную ставку при открытии онлайн-вклада предлагает клиентам ВТБ
«Это Спартаааа!»: Экс «ВИА Гра» Татьяна Котова спасается от скуки вместе с царем Леонидом
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: установили новую величину пособия по безработице
Главный тренер сборной России не будет приглашать в команду полузащитника «Ростова» Павла Мамаева
В городской БСМП Ростова-на-Дону новый главный врач
Экс-ректор ЮФУ Марина Боровская покинула пост заместителя министра науки и высшего образования РФ
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как в транспорте будут поступать с пассажирами с признаками ОРВИ
Ростовчане толпами простаивают на остановках, ожидая автобуса
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: общественного транспорта на дорогах станет меньше
В Ростовской области стало больше людей из-за мигрантов
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: с 1 апреля будут усилены меры безопасности
В Ростовской области 11 человек заплатят штрафы за нарушение карантина после возвращения из-за рубежа
Индексация социальных пенсий в Ростове-на-Дону 1 апреля 2020 года: рост составит 6,1 процента
В Волгодонске при пожаре пострадала 37-летняя женщина
Коронавирусом нас не запугать: ростовчане в час пик заполняют автобусы до отказа
Более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов принял ВТБ
Для поддержки экономической стабильности Путин ввел новый налог
У главврача Коммунарки Дениса Проценко подтвердили коронавирус
В Ростове местная жительница попалась на незаконной банковской деятельности