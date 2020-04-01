В городской БСМП Ростова-на-Дону новый главный врач

1 Апр 2020 2020-04-01T11:55:13+03:00

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В городской больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону новый главный врач. Накануне, 31 марта, его представили персоналу больницы. Известно, что им стал Александр Пономарев, который несколько месяцев исполнял обязанности руководителя этого медицинского учреждения.

Александр Пономарев исполнял обязанности руководителя этого медучреждения с декабря 2019-го. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Сообщается, что Александру Владимировичу 3 апреля исполняется 49 лет. Он окончил РостГМУ по специальности «Лечебное дело». До 2002 года работал врачом сердечно-сосудистым хирургом в Ростовской областной клинической больнице. А до 2014 - сердечно-сосудистым хирургом отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГБСМП. Вскоре он возглавил отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения этой больницы. А еще Александр Пономарев - председатель постоянной комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения городской Думы шестого созыва.

К слову, сейчас больница находится в режиме боевой готовности. Здесь 70 реанимационных коек, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и 35 наркозно-дыхательных аппаратов в операционных и в реанимациях.

ИСТОЧНИК KP.RU