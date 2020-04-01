2020-04-01T12:26:14+03:00
Общество

Ростовская АЭС: молодые атомщики предложили проекты по снижению производственных потерь

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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На Ростовской АЭС состоялся конкурс научно-технических докладов, в рамках которого молодые работники атомной станции защищали свои проекты, направленные на решение стратегических задач отрасли, повышение безопасности и эффективности работы предприятия.

Победительницей конкурса стала Мария Галанова, которая представила проект по повышению эффективности работы энергоблока и исключению потерь электрической мощности путем очистки и защиты теплообменного оборудования от карбонатных отложений. Такие загрязнения приводят к потере мощности, следовательно, и к экономическим убыткам. Мария исследовала четыре перспективных способа для уменьшения загрязнений теплообменников.

Один из них - ультразвуковая очистка - уже проходит апробацию на Ростовской АЭС. Эффект от применения этого способа будет рассчитан и оценен в июне 2020г.

По решению конкурсной комиссии лучшие проекты будут направлены для участия в научно-технических конференциях, организованных АО «Концерн Росэнергоатом» и ГК «Росатом», и представлены на Международной научно-практической конференции «Безопасность ядерной энергетики».

- XVI-ая Международная научно-практическая конференция «Безопасность ядерной энергетики», которая состоится в Волгодонске в этом году, посвящена 80-летию со дня рождения Евгения Ивановича Игнатенко – человека, внесшего огромный вклад в развитие атомной энергетики. Евгений Иванович занимался исследованиями в области получения редких изотопов, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, опубликовал более 80 научных работ, зарегистрировал 9 авторских свидетельств на изобретения. Теперь ваше время и ваша задача – основательно подготовиться к этому событию, а далее двигаться вперед, - отметил председатель экспертной комиссии заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев, подводя итоги конкурса.

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