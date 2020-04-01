Повышенную ставку при открытии онлайн-вклада предлагает клиентам ВТБ

1 Апр 2020 2020-04-01T12:25:52+03:00

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Решение о продлении сезонного промо-вклада «Время роста» до 31 мая принял ВТБ. Как рассказали в банке, клиенты могут оформить его в удаленном режиме - через мобильный и интернет-банк. А максимальная доходность составит 6,5% годовых в рублях с учетом капитализации процентов и при подключении опции «Сбережения».

- Мы запустили вклад «Время роста» в феврале 2019 года, и в настоящее время его открыли уже более 740 тысяч человек, - рассказал заместитель руководителя департамента розничных продуктов - вице-президент ВТБ Сергей Миловский. - Учитывая высокую популярность продукта как у новых, так и у действующих наших клиентов, мы приняли решение продлить его действие еще на два месяца. В текущей ситуации клиентам особенно важно минимизировать свои визиты в общественные пространства, поэтому мы предлагаем оформлять его через ВТБ-Онлайн с более привлекательной ставкой».

Собеседник добавил, что минимальная сумма по вкладу составит 30 тысяч рублей. А начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются, то есть остаются на вкладе, по выбору вкладчика. Вклад можно открыть как онлайн, так и в офисе банка в рублях на срок 180 и 380 дней. При этом пополнение, снятие средств с него и продление не предусмотрены. Размещенные на счете средства до 1,4 млн рублей застрахованы АСВ.

Кроме того, для клиентов, которые предпочитают не фиксировать средства на конкретный период, банк предлагает открыть онлайн накопительный счет «Копилка» с максимальной ставкой до 7,5% на срок от одного до трех месяцев. Он предусматривает ежедневное начисление средств на остаток и повышенную ставку для новых клиентов. При этом с 1 апреля клиент может открыть несколько счетов в каждой валюте.