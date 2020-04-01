В западном микрорайоне Ростова столкнулись две иномарки

1 Апр 2020 2020-04-01T19:23:08+03:00

В Ростове столкнулись две иномарки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В результате аварии пострадал водитель одной из машин

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В столкновении двух иномарок в Ростове-на-Дону пострадал один из водителей.

Инцидент произошел вчера, 31 марта, днем на улице Батуринской в районе дома № 125. 40-летний водитель автомобиля Datsun на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу иномарке Renault Fluence. В результате этого произошло столкновение. От сильного удара японскую машину отбросило на забор и дорожный знак.

- В результате аварии пострадал водитель Datsun, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - С травмами его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU