2020-04-01T19:23:08+03:00
Происшествия

В западном микрорайоне Ростова столкнулись две иномарки

В результате аварии пострадал водитель одной из машин
Виктория Никитина
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В Ростове столкнулись две иномаркиВ Ростове столкнулись две иномаркиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В столкновении двух иномарок в Ростове-на-Дону пострадал один из водителей.

Инцидент произошел вчера, 31 марта, днем на улице Батуринской в районе дома № 125. 40-летний водитель автомобиля Datsun на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу иномарке Renault Fluence. В результате этого произошло столкновение. От сильного удара японскую машину отбросило на забор и дорожный знак.

- В результате аварии пострадал водитель Datsun, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - С травмами его госпитализировали.

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В аварии пострадали две женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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