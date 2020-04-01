Из аэропорта "Платов" отменили почти все рейсы в Москву

1 Апр 2020 2020-04-01T19:25:38+03:00

Похожая обстановка будет наблюдаться и 2 апреля

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В среду, 1 апреля, большинство авиарейсов из Ростова в Москву отменили. Об этом свидетельствует данные о вылетах на онлайн-табло аэропорта Платов.

Авиаперелеты в другие российские города осуществляются по расписанию. В столицу из 21 заявленного рейса отменены 18, выполняется только три.

Похожую ситуацию можно будет наблюдать и в четверг, 2 апреля.

Из-за режима самоизоляции власти Москвы и Ростовской области рекомендовали людям воздержаться от дальних поездок для недопущения дальнейшего распространения опасного вируса COVID-19.

Как раннее сообщала "Комсомольская права-Ростов", в донском регионе введен режим полной самоизоляции для недопущения распространения коронавируса. Людям запретили покидать свои дома без особой необходимости. Работающие жители региона получат специальные пропуска, которые должны быть проставлены руководством.

ИСТОЧНИК KP.RU