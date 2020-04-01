2020-04-01T19:25:38+03:00
Общество

Из аэропорта "Платов" отменили почти все рейсы в Москву

Похожая обстановка будет наблюдаться и 2 апреля
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пассажиры внимательно следят за обновляемой информацией. Фото: пресс-служба аэропорта ПлатовПассажиры внимательно следят за обновляемой информацией. Фото: пресс-служба аэропорта Платов
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В среду, 1 апреля, большинство авиарейсов из Ростова в Москву отменили. Об этом свидетельствует данные о вылетах на онлайн-табло аэропорта Платов.

Авиаперелеты в другие российские города осуществляются по расписанию. В столицу из 21 заявленного рейса отменены 18, выполняется только три.

Похожую ситуацию можно будет наблюдать и в четверг, 2 апреля.

Из-за режима самоизоляции власти Москвы и Ростовской области рекомендовали людям воздержаться от дальних поездок для недопущения дальнейшего распространения опасного вируса COVID-19.

Как раннее сообщала "Комсомольская права-Ростов", в донском регионе введен режим полной самоизоляции для недопущения распространения коронавируса. Людям запретили покидать свои дома без особой необходимости. Работающие жители региона получат специальные пропуска, которые должны быть проставлены руководством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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