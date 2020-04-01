2020-04-01T19:47:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: людям временно перестанут оказывать плановую медицинскую помощь

Выясняем, как будут оказывать плановую медпомощь в Ростове-на-Дону во время режима полной самоизоляции
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: людям временно перестанут оказывать плановую медицинскую помощьРежим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: людям временно перестанут оказывать плановую медицинскую помощьФото: Мария ЛЕНЦ
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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: поликлиники и больницы Ростова временно перестанут оказывать плановую медицинскую помощь с четверга, 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Власти приняли такое решение в целях предотвращения распространения опасного коронавируса COVID-19.

Временно будут приостановлены диагностические процедуры и работа дневных стационаров. Во время режима полной самоизоляции будет закрыта предварительная запись на плановые приемы. Все пациенты, которые записались заранее, будут уведомлены о переносе срока предоставления медицинских услуг.

При острой боли и ситуациях, представляющих грозу жизни и здоровью, необходимо обращаться в кабинеты неотложной медицинской помощи. Они будут работать в поликлиниках города с 8:00 до 20:00 в будние дни и с 8:00 до 14:00 в выходные.

Сейчас в экстренных случаях на дом можно вызвать скорую помощь по телефонам 03, 103 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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