2020-04-01T20:13:41+03:00
Происшествия

Двух рыбаков и перевернувшуюся на середине реки лодку вытащили спасатели в Ростове

После спасения рыбакам порекомендовали оставаться дома
Виктория Никитина
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В Ростове спасли двух рыбаков. Фото: областная служба спасения на водахВ Ростове спасли двух рыбаков. Фото: областная служба спасения на водах
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В донской столице спасли двух рыбаков.

Инцидент произошел во вторник днем. Во время патрулирования сотрудники областной службы спасения на водах получили сообщение о двух рыбаках, чья лодка перевернулась на середине реки Дон.

- Двух молодых ростовчан посадили в спасательное судно. Их обогрели и провели с ними беседу, а также порекомендовали побыть дома, - сообщили в пресс-службе областной службы спасения на водах.

Стоит отметить, что спасатели на берег доставили и лодку рыбаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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