Двух рыбаков и перевернувшуюся на середине реки лодку вытащили спасатели в Ростове
В донской столице спасли двух рыбаков.
Инцидент произошел во вторник днем. Во время патрулирования сотрудники областной службы спасения на водах получили сообщение о двух рыбаках, чья лодка перевернулась на середине реки Дон.
- Двух молодых ростовчан посадили в спасательное судно. Их обогрели и провели с ними беседу, а также порекомендовали побыть дома, - сообщили в пресс-службе областной службы спасения на водах.
Стоит отметить, что спасатели на берег доставили и лодку рыбаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU