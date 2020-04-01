Нетрезвая девушка погибла в центре Ростова после падения с балкона

1 Апр 2020 2020-04-01T20:52:50+03:00

В Ростове девушка погибла после падения из окна Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В центре Ростова погибла девушка после падения из окна.

Инцидент произошел вчера, 31 марта, на улице Максима Горького. Об этом сообщает портал Rostov.ru со ссылкой на собственный источник. 26-летняя ростовчанка распивал спиртные напитки вместе с компанией своих друзей. Когда молодые люди уже дошли до кондиции, девушка вышла освежиться на балкон, но потеряла равновесие и сорвалась вниз.

Горожанка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую и полицию. В настоящее время по факту ЧП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону на Левенцовке 19-летняя девушка выпала из окна и погибла.

Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU