2020-04-01T20:52:50+03:00
Происшествия

Нетрезвая девушка погибла в центре Ростова после падения с балкона

По факту произошедшего проводится проверка
Виктория Никитина
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В Ростове девушка погибла после падения из окнаВ Ростове девушка погибла после падения из окнаФото: "КП" Архив
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В центре Ростова погибла девушка после падения из окна.

Инцидент произошел вчера, 31 марта, на улице Максима Горького. Об этом сообщает портал Rostov.ru со ссылкой на собственный источник. 26-летняя ростовчанка распивал спиртные напитки вместе с компанией своих друзей. Когда молодые люди уже дошли до кондиции, девушка вышла освежиться на балкон, но потеряла равновесие и сорвалась вниз.

Горожанка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую и полицию. В настоящее время по факту ЧП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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