Двух шахтинцев поймали после кражи проволоки и колес в Новочеркасске

1 Апр 2020 2020-04-01T21:30:53+03:00

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В Ростовской области задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж.

В ходе следствия стало известно, что двое шахтинцев 28 и 47 лет в Новочеркасске под покровом ночи подобрались к гаражу потерпевшего и при помощи монтировки сломали замок. Из гаража они похитили четыре колеса, четыре диска и несколько бухт медной проволоки. Общая сумма ущерба составила более 190 тысяч рублей.

Потерпевший, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. Свою вину они признали и сообщили, что проволоку они уже продали, а вырученные деньги потратили. Но колеса и диски стражам порядка удалось изъять и вернуть владельцу.

Позже стало известно, что подозреваемые причастны еще к одному преступлению. Мужчины также ночью взломали дверь магазина и похитили табачную продукцию и кондитерские изделия на общую сумму около 250 тысяч рублей. Часть похищенного злоумышленники успели продать, а остальное изъяли правоохранители.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU