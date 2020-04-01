2020-04-01T22:07:36+03:00
Происшествия

В Ростовской области задержали молодого похитителя металла

Злоумышленник не стал отрицать своей вины
Виктория Никитина
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В Ростовской области поймали молодого похитителя металлаВ Ростовской области поймали молодого похитителя металлаФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе проведенных проверок стало известно, что в Азовском районе 20-летний местный житель пробрался на частную территорию, на которой стоял железный контейнер с садовым инвентарем. Злоумышленник перекусил дужки навесного замка и похитил оттуда все металлические изделия.

Хозяин территории, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Злоумышленник признал свою вину и сообщил, что все похищенное он сдал на металлолом, а вырученные деньги потратил.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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