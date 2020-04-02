Ростовчанам пообещали вернуть часть сокращенного транспорта

2 Апр 2020 2020-04-02T07:52:52+03:00

Автобусы снова выйдут на линию уже сегодня

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В донской столице местные власти пообещали вернуть на линии сокращенный транспорт из-за жалоб ростовчан.

Автобусы выйдут на линии уже сегодня, 2 апреля. Только за вчерашний день мэрия получила более 40 жалоб на выстраивающиеся на остановках очереди и переполненный общественный транспорт. Это крайне затрудняет соблюдение дистанции между людьми.

- В настоящее время принято решение об увеличении подвижного состава на маршрутах города со 2 апреля, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас мэрия решает вопрос о поддержке транспортной отрасли, а в особенности муниципальных транспортных компаний, способных обеспечить минимально необходимый уровень перевозки пассажиров. Есть вероятность того, что будет оказана поддержка коммерческим транспортным предприятиям со стороны регионального правительства, так как основным источником их оборотных средств являются доходы от перевозки пассажиров.

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О какой дистанции в таких условиях может идти речь.

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ИСТОЧНИК KP.RU