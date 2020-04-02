В Ростове потушили пожар на крыше недостроенной шестнадцатиэтажки

2 Апр 2020 2020-04-02T08:56:58+03:00

В Ростове потушили очередной пожар. Фото: ГУ МЧС по РО

Изменить размер текста: A A

В донской столице случился пожар на крыше недостроенного здания.

Инцидент произошел вчера, 2 апреля, около шести часов вечера на улице Теряева, 9. На этом месте находится недостроенное шестнадцатиэтажное здание. Как стало позже известно, на крыше загорелся мусор, причина возгорания остается неизвестной. Очевидцы, заметив дым, незамедлительно вызвали пожарных. К месту происшествия выехали 24 спасателя и шесть единиц техники.

- Пожар ликвидирован. Площадь возгорания - пять квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На набережной Ростова-на-Дону произошел крупный пожар в ресторане Portland.

Для того, чтобы справиться с огнем, огнеборцам пришлось подключать специальный катер МЧС.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU