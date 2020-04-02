2020-04-02T08:56:58+03:00
Происшествия

В Ростове потушили пожар на крыше недостроенной шестнадцатиэтажки

По неизвестной причине загорелся мусор
Виктория Никитина
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В Ростове потушили очередной пожар. Фото: ГУ МЧС по РОВ Ростове потушили очередной пожар. Фото: ГУ МЧС по РО
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В донской столице случился пожар на крыше недостроенного здания.

Инцидент произошел вчера, 2 апреля, около шести часов вечера на улице Теряева, 9. На этом месте находится недостроенное шестнадцатиэтажное здание. Как стало позже известно, на крыше загорелся мусор, причина возгорания остается неизвестной. Очевидцы, заметив дым, незамедлительно вызвали пожарных. К месту происшествия выехали 24 спасателя и шесть единиц техники.

- Пожар ликвидирован. Площадь возгорания - пять квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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