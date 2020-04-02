РПЛ приостановила все футбольные матчи до лета

2 Апр 2020 2020-04-02T09:54:15+03:00

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РПЛ продлило приостановку всех футбольных матчей и молодёжных игр. Как сообщает пресс-служба ФК «Ростов», такое решение было принято на заседании бюро в среду с учётом эпидемиологической ситуации и для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Руководство премьер-лиги сообщило о том, что решение вызвано нежеланием подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей.

- На данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях,- высказался президент РПЛ Сергей Прядкин.

Сейчас проведение всех матчей РФС приостановлено до 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU