РПЛ приостановила все футбольные матчи до лета
РПЛ продлило приостановку всех футбольных матчей и молодёжных игр. Как сообщает пресс-служба ФК «Ростов», такое решение было принято на заседании бюро в среду с учётом эпидемиологической ситуации и для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Руководство премьер-лиги сообщило о том, что решение вызвано нежеланием подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей.
- На данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях,- высказался президент РПЛ Сергей Прядкин.
Сейчас проведение всех матчей РФС приостановлено до 31 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU