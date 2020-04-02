2020-04-02T11:03:56+03:00
Происшествия

В Ростовской области водитель погиб в аварии

Автомобилист врезался в стойку газопровода
Ольга ГОПАЛО
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Врачи скорой не смоли помочь пострадавшему.Врачи скорой не смоли помочь пострадавшему.
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Накануне, 1 апреля, в Ростовской области произошла авария, которая унесла жизнь человека. Как рассказали в Управлении ГИБДД региона, дорожное происшествие случилось в городе Пролетарске, в переулке Советский.

Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступили около полуночи. По предварительным данным, водитель «девяносто девятой» въехал в стойку газопровода, которая была слева по ходу движения на односторонней дороге.

Известно, что 22-летний водитель скончался до приезда медиков. Приехавшим на место врачам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего.

По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Ростове потушили пожар на крыше недостроенной шестнадцатиэтажки. По неизвестной причине загорелся мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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