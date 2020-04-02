2020-04-02T11:15:28+03:00
Общество

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: волонтеры записывают желающих стать донорами

Во время режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020 станция переливания крови работает
Ольга ГОПАЛО
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Будущему донору при себе нужно иметь паспорт.Будущему донору при себе нужно иметь паспорт.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: волонтеры записывают желающих стать донорами. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Известно, что областная станция переливания крови работает в обычном режиме. Медики приглашают всех желающих сдать кровь. Однако для того, чтобы не создавать очередей, волонтеры ведут по телефону предварительную запись и консультируют доноров и тех, кто хочет им стать, чтобы помочь ближнему.

Кроме того, они обзванивают волонтеров, которые есть в базе.

Чтобы сдать кровь, можно прийти утром с 08:30 до 13:30. Будущему донору при себе нужно иметь паспорт. А на входе ростовчан встретит дежурный администратор, измеряющий температуру, там же будет и и дозатор с дезсредством, которым можно будет воспользоваться.

АЛЛО!

Записаться на донацию или задать вопросы можно по телефону специальной донорской линии – 8(863)229-37-37.

Всех желающих ждут по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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