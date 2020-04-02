Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медики провели инструктажи для нарядов сотрудников ДПС

2 Апр 2020 2020-04-02T11:18:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в период полной самоизоляции и карантина, связанного с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, медики провели инструктажи для нарядов сотрудников ДПС городского отдела ГИБДД, заступающих на дежурство.

На переднем крае борьбы с коронавирусом оказались как врачи, так и все, кому по долгу службы приходится контактировать с большим количеством людей. И следить за безопасностью и порядком в городе.

Например, инспекторы ГИБДД. В эти дни им очень важно как самим соблюдать меры необходимой противовирусной безопасности. Так и напоминать о ней водителям. Поэтому для заступающих на дежурство инспекторов ДПС провели инструктаж и дали необходимые в такой ситуации рекомендации врачи «скорой помощи».

В частности, заместитель главного врача по «скорой помощи» ГБСМП Ростова-на-Дону Василий Фалин и фельдшер подстанции № 3 Сергей Саркаров рассказали инспекторам ДПС ГИБДД Ростова-на-Дону старшему лейтенанту полиции Денису Селезневу и лейтенанту полиции Виталию Каримову как правильно носить медицинские маски и какие меры эпидемической безопасности необходимо соблюдать при проверке документов у водителей и при общении с автомобилистами.

Так, очень важно, чтобы медицинская маска плотно прилегала к лицу. И, снимая и надевая ее, необходимо браться руками только за тесемки. Брать документы на проверку и возвращать их водителям лучше надев медицинские перчатки. И не забывать регулярно обрабатывать руки специальными дезинфицирующими препаратами. Все эти меры - барьер для распространения вируса.

- Кроме того, важно напоминать водителям о необходимости сведения к минимуму общения, исключения тактильных контактов, и строгого соблюдения мер личной гигиены. Рекомендации врачей «скорой помощи» очень своевременны. И, безусловно, помогут нам и нашим коллегам во время несения службы в этот период, - уверены инспектора ДПС Денис Селезнев и Виталий Каримов.

ИСТОЧНИК KP.RU