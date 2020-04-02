2 Апр 2020 2020-04-02T13:44:11+03:00

Специалисты рассказали. как получить пять тысяч рублей семьям с маленькими детьми в дни режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020 [аудио]

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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как получить пять тысяч рублей семьям с маленькими детьми.

Как рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда, выплата будет производится с апреля по июнь текущего года. Она положена семьям, в которых есть дети в возрасте до трех лет включительно. На каждого ребенка в месяц можно получить по пять тысяч рублей всем семьям, имеющим право на материнский капитал. Причем последнее не зависит от того, распорядились родители этими средствами частично или в полном объеме ранее.

Специалисты добавили, что с апреля у дончан будет возможность подачи электронного заявления на официальном сайте Пенсионного Фонда России и портале госуслуг. Дополнительные документы для получения этой выплаты предоставлять не нужно. А деньги заплатят и в том случае, если заявление будет написано после июня.

На радио "Комсомольская правда" еще подробней высказалась пресс-секретарь регионального отделения Пенсионного фонда России. Слушайте на 89,8 ФМ!

Пресс-секретарь ОПФР по РО Екатерина Волкова 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU