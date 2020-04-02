Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 2020 года: донские власти рассказали о состоянии новых заболевших COVID-19

2 Апр 2020 2020-04-02T11:28:56+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 200 года: в правительстве рассказали о состоянии новых заболевших COVID-19 Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 2020 года: количество инфицированных увеличилось

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В Ростовской области появились новые заболевшие опасной коронавирусной инфекцией. Количество человек, инфицированных COVID-19, увеличилось на 4 человека. По состоянию на 2 апреля зарегистрировано уже 9 случая заражения. В региональном правительстве рассказали о состоянии заболевших жителей.

После контрольной проверки из референс-центра пришли данные по еще 4 заболевшим. Диагнозы окончательно подтвердились - это COVID-19. Состояние инфицированных - удовлетворительное. С ними постоянно работают врачи и оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, в донском регионе людей, находящихся под медицинским наблюдением, стало больше - 4 734 человека. Для сравнения еще сутки назад их было 4382.

Стоит отметить, что всего за весь период пандемии врачи обследовали на вирус 7124 жителя Дона.

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ИСТОЧНИК KP.RU