В Ростове-на-Дону загорелся подземный бак с керосином
В донской столице произошел пожар в подземном резервуаре, в котором хранился керосин. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ЧП случилось накануне вечером в садоводческом товариществе «Вираж».
Пожар произошел по улице 7-я Форматная, 2. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
По словам представителей ведомства, пожарным понабился час, чтобы справиться с огнем, чтобы потушить пламя.
В результате произошедшего возгорания никто не пострадал.
Напомним, в Ростове-на-Дону случился пожар на крыше недостроенного здания. Инцидент произошел на улице Теряева, 9. На этом месте находится недостроенное шестнадцатиэтажное здание.
ИСТОЧНИК KP.RU