В Ростове-на-Дону загорелся подземный бак с керосином

2 Апр 2020 2020-04-02T11:40:34+03:00

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В донской столице произошел пожар в подземном резервуаре, в котором хранился керосин. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ЧП случилось накануне вечером в садоводческом товариществе «Вираж».

Пожар произошел по улице 7-я Форматная, 2. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

По словам представителей ведомства, пожарным понабился час, чтобы справиться с огнем, чтобы потушить пламя.

В результате произошедшего возгорания никто не пострадал.

Напомним, в Ростове-на-Дону случился пожар на крыше недостроенного здания. Инцидент произошел на улице Теряева, 9. На этом месте находится недостроенное шестнадцатиэтажное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU