В Ростовской области экс-судебного пристава будут судить за езду в нетрезвом виде

2 Апр 2020 2020-04-02T11:48:55+03:00

Судебный пристав сел за руль в состоянии опьянения Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Изменить размер текста: A A

Специалисты передали в суд уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Красносулинского районного отдела регионального управлении ФССП России. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники УГИБДД поймали мужчину на грубом нарушении правил дорожного движения.

Согласно материалам дела, в феврале прошлого года он управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судебный пристав уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

Сотрудники прокуратуры передали уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в Красносулинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU