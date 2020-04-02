В Ростовской области экс-судебного пристава будут судить за езду в нетрезвом виде
Специалисты передали в суд уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Красносулинского районного отдела регионального управлении ФССП России. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Сотрудники УГИБДД поймали мужчину на грубом нарушении правил дорожного движения.
Согласно материалам дела, в феврале прошлого года он управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судебный пристав уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.
Сотрудники прокуратуры передали уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в Красносулинский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU