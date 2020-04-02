2020-04-02T11:48:55+03:00
Общество

В Ростовской области экс-судебного пристава будут судить за езду в нетрезвом виде

Уголовное дело направлено в суд
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Судебный пристав сел за руль в состоянии опьяненияСудебный пристав сел за руль в состоянии опьяненияФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Специалисты передали в суд уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Красносулинского районного отдела регионального управлении ФССП России. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники УГИБДД поймали мужчину на грубом нарушении правил дорожного движения.

Согласно материалам дела, в феврале прошлого года он управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судебный пристав уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

Сотрудники прокуратуры передали уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в Красносулинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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