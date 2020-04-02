Жителей Ростова-на-Дону будут судить за обман иностранцев
В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых окажутся два местных жителя, которых обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса. Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, злоумышленники обманывали иностранцев. В общей сложности на их крючок попались четверо, которые заплатили 90 тысяч рублей.
В надзорном ведомстве добавили, что обвиняемые через Интернет подыскивали иностранных граждан, желающих встать на регистрационный учет. Далее они подделывали официальные документы, в которые вносили ложные сведения о постановки на учет по месту пребывания доверчивых клиентов и получали от них деньги.
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такого документа». Не исключено, что ближайшие несколько лет они проведут за решеткой, если такое решение вынесет судья.
ИСТОЧНИК KP.RU