Жителей Ростова-на-Дону будут судить за обман иностранцев

2 Апр 2020 2020-04-02T11:45:01+03:00

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В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых окажутся два местных жителя, которых обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса. Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, злоумышленники обманывали иностранцев. В общей сложности на их крючок попались четверо, которые заплатили 90 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что обвиняемые через Интернет подыскивали иностранных граждан, желающих встать на регистрационный учет. Далее они подделывали официальные документы, в которые вносили ложные сведения о постановки на учет по месту пребывания доверчивых клиентов и получали от них деньги.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такого документа». Не исключено, что ближайшие несколько лет они проведут за решеткой, если такое решение вынесет судья.

ИСТОЧНИК KP.RU