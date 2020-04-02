2020-04-02T11:57:22+03:00
Общество

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: горячая линия по ЖКХ работает круглосуточно

О коммунальных ЧП жители региона могут сообщать круглосуточно на горячую линию ЖКХ в дни режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020
Ольга ГОПАЛО
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О коммунальных ЧП жители региона могут сообщать круглосуточно на горячую линию ЖКХ.О коммунальных ЧП жители региона могут сообщать круглосуточно на горячую линию ЖКХ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: горячая линия по ЖКХ работает круглосуточно. Об этом рассказали в профильном министерстве. Известно, что жители могут сообщать по номеру телефона о неисправностях тепло- и водоснабжения, а также если есть перебои со светом и задавать любые другие вопросы.

В ведомстве добавили, что каждое обращение специалисты берут на контроль, где оно находится до полного решения возникшей проблемы.

Известно, что только за последний месяц на горячую линию министерства ЖКХ поступило 146 обращений. Не исключено, что сейчас их может стать больше: поскольку с конца марта в регионе объявлен режим самоизоляции, во время которого ростовчанам и жителям региона запрещено выходить из дома, исключение - поход в аптеки, ближайшие магазины и выгул животных.

При этом все плановые отключения света и воды пока на паузе. Но из-за того, что большинство жителей последнюю неделю находятся дома, нагрузка на коммунальщиков возрастает.

АЛЛО!

Заявки принимаются по телефонам: 240-13-60 и 240-13-79.

ИСТОЧНИК KP.RU

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