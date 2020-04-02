В Ростове-на-Дону неизвестный вынес из чужого дома ценности на 250 тысяч рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T12:20:25+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась ростовчанка, которая рассказала, что стала жертвой преступления. По словам женщины, из дома пропали вещи на сумму в 250 тысяч рублей. Инцидент произошел в Северном жилом массиве.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось задержать злоумышленника. Им оказался 40-летний ростовчанин. Мужчина признался полицейским, что увидел открытое окно и, убедившись, что дома никого нет, забрался внутрь.

На столе он увидел дорогие мобильник, планшет и золотые украшения, которые благополучно прихватил с собой. При этом, пока его разыскивали стражи порядка, успел сдатьчужое имущество в ломбард.

В ведомстве выяснили, что в разное время мужчина уже был судим за угон, кражу и умышленное причинение вреда здоровью. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело. После решения суда он может снова оказаться за решеткой. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU