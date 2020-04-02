2020-04-02T12:31:28+03:00
Общество

Полиция ищет лжебанкира, обманувшего доверчивую горожанку

После общения с ним у женщины пропали 200 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
После общения с лжебанкиром у женщины пропали 200 тысяч рублей.После общения с лжебанкиром у женщины пропали 200 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жительница Ростова-на-Дону лишилась своих сбережений после общения с сотрудником банка. Об этом она рассказала полицейским, когда пришла писать заявление о пропаже.

Дамочка сообщила, что ей на мобильный позвонили с московского номера телефона. Звонивший сообщил, что работает в банке, карта которого была у женщины. Он поведал, что с ее счетом происходят странности, а чтобы остановить несанкционированное списание денег, ростовчанка должна сообщить ему номер своей карты, а также назвать пароль. Последний придет ей по смс в ближайшее время.

Доверчивая женщина сделал все, о чем ей сообщили в инструкции. Но после обнаружила, что со счета были списаны 200 тысяч рублей.

В донском главке добавили, что возбудили по факту произошедшего уголовное дело и ищут преступника. А всем остальным напоминают, что такие сведения банки никогда не запрашивают, все необходимые данные есть у них в базе. Правоохранители призывают жителей региона быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области в колониях и СИЗО отменили свидания из-за коронавируса
Мищенко, Мартиросьян и Ветров: Знаменитые уроженцы Дона поддержали земляков на время самоизоляции
ГК «Чистый город» рекомендует оплачивать вывоз ТКО, не выходя из дома
"Будь в форме!": Гандболистки "Ростов-Дон" запустили серию домашних онлайн-тренировок
Ростовчанин чуть не стал миллионером, позарившись на чужое
Более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов в ВТБ
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: почти тысяча казаков будут патрулировать донские города каждый день
Молодая дончанка предстанет перед судом за смерть малолетнего сына
Полиция ищет лжебанкира, обманувшего доверчивую горожанку
В Ростове-на-Дону неизвестный вынес из чужого дома ценности на 250 тысяч рублей
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: горячая линия по ЖКХ работает круглосуточно
Жителей Ростова-на-Дону будут судить за обман иностранцев
Ростовская АЭС: на энергоблоке №1 в рамках ремонта приступили к окончательной сборке реактора
В Ростовской области экс-судебного пристава будут судить за езду в нетрезвом виде
В Ростове-на-Дону загорелся подземный бак с керосином