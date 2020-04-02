Полиция ищет лжебанкира, обманувшего доверчивую горожанку

2 Апр 2020 2020-04-02T12:31:28+03:00

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Жительница Ростова-на-Дону лишилась своих сбережений после общения с сотрудником банка. Об этом она рассказала полицейским, когда пришла писать заявление о пропаже.

Дамочка сообщила, что ей на мобильный позвонили с московского номера телефона. Звонивший сообщил, что работает в банке, карта которого была у женщины. Он поведал, что с ее счетом происходят странности, а чтобы остановить несанкционированное списание денег, ростовчанка должна сообщить ему номер своей карты, а также назвать пароль. Последний придет ей по смс в ближайшее время.

Доверчивая женщина сделал все, о чем ей сообщили в инструкции. Но после обнаружила, что со счета были списаны 200 тысяч рублей.

В донском главке добавили, что возбудили по факту произошедшего уголовное дело и ищут преступника. А всем остальным напоминают, что такие сведения банки никогда не запрашивают, все необходимые данные есть у них в базе. Правоохранители призывают жителей региона быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU