Молодая дончанка предстанет перед судом за смерть малолетнего сына

2 Апр 2020 2020-04-02T12:34:29+03:00

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Жительница Неклиновского района Ростовской области подозревается в причинении смерти по неосторожности собственному малолетнему сыну. Об этом сообщает региональное управление следкома.

По версии следствия, женщина ушла из дома, но не позаботилась о ребенке. Малыша оставили одного в доме, а входную дверь закрыли на замок. Трехлетний ребенок стал играть со спичками и спровоцировал пожар, которые не смог потушить самостоятельно. Мальчик умер от отравления продуктами горения.

Следователи считают, что ребенок погиб из-за небрежности матери, которая при необходимой предусмотрительности могла бы предотвратить произошедшую трагедию.

На дончанку было заведено уголовное дело. Сейчас продолжается следствие по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU