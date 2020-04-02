2020-04-02T12:45:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: почти тысяча казаков будут патрулировать донские города каждый день

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: количество патрульных на улицах увеличат в два раза
Дадаян Давид
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Казачья дружины будут патрулировать донских городов во время режима всеобщей самоизоляции. Фото: Центральное Казачья ВойскоКазачья дружины будут патрулировать донских городов во время режима всеобщей самоизоляции. Фото: Центральное Казачья Войско
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Чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса, власти Ростовской области уже приняли серьезные меры. Теперь жителям нельзя выходить на улицы без особой необходимости, а посещать работу можно только при наличии специального разрешения. На этом профилактика не ограничилась. Следить за исполнение новых правил будут сотрудники полиции и росгвардии, а недавно в региональном правительстве сообщили, что на усилении еще и сотни казаков.

По официальной информации, количество патрулей на улицах увеличилось в два раза. Для мониторинга ситуации в населенных пунктах и выявления нарушителей режима самоизоляции привлечены более 2000 правоохранителей. Кроме этого, каждый день на дежурство будут выходить до 900 казаков-дружинников.

С теми, кто находится во время карантина на улице, патрули проводят воспитательные беседы и рекомендуют вернуться домой. Особое внимание сотрудники и казаки уделяют людям старшего возраста. Пенсионерам разъясняют нормы безопасности и доводят информацию, как в сегодняшних реалиях сохранить свое здоровье.

Стоит отметить, что все нарушения "нерабочей недели", о которой объявил президент России Владимир Путин, будут фиксироваться охранной правопорядка. Все задокументированные факты направятся в органы регионального Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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