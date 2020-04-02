Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: почти тысяча казаков будут патрулировать донские города каждый день
Чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса, власти Ростовской области уже приняли серьезные меры. Теперь жителям нельзя выходить на улицы без особой необходимости, а посещать работу можно только при наличии специального разрешения. На этом профилактика не ограничилась. Следить за исполнение новых правил будут сотрудники полиции и росгвардии, а недавно в региональном правительстве сообщили, что на усилении еще и сотни казаков.
По официальной информации, количество патрулей на улицах увеличилось в два раза. Для мониторинга ситуации в населенных пунктах и выявления нарушителей режима самоизоляции привлечены более 2000 правоохранителей. Кроме этого, каждый день на дежурство будут выходить до 900 казаков-дружинников.
С теми, кто находится во время карантина на улице, патрули проводят воспитательные беседы и рекомендуют вернуться домой. Особое внимание сотрудники и казаки уделяют людям старшего возраста. Пенсионерам разъясняют нормы безопасности и доводят информацию, как в сегодняшних реалиях сохранить свое здоровье.
Стоит отметить, что все нарушения "нерабочей недели", о которой объявил президент России Владимир Путин, будут фиксироваться охранной правопорядка. Все задокументированные факты направятся в органы регионального Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU