2020-04-02T13:13:45+03:00
Общество

Более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов в ВТБ

Банк первым заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от пандемии
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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В ВТБ за последнюю неделю поступило свыше 70 тысяч обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Надо сказать, что он первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Известно, что большая часть обращений – около 48 тысяч – касается реструктуризации кредитов наличными, еще 22 тысячи связаны с вопросом отсрочки по ипотечным платежам.

- ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и эффективно, - озвучили в банке. - Понимая социальную ответственность перед клиентами, мы предлагаем заемщикам возможность оформления кредитных каникул, отсрочки платежа, изменение срока кредита или ставки – каждое такое обращение рассматривается отдельно.

Так, только за два дня работы по программе - 30 и 31 марта - банк принял 848 заявок от клиентов на предоставление кредитных каникул: 463 – по кредитам наличными и 385 - по ипотеке. При этом отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа.

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