2020-04-02T14:07:33+03:00
Общество

Ростовчанин чуть не стал миллионером, позарившись на чужое

Похищенное он сдавал за бесценок
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области на карандаш стражей порядка попался 39-летний ростовчанин, которого подозревают в серии краж.В Ростовской области на карандаш стражей порядка попался 39-летний ростовчанин, которого подозревают в серии краж.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области на карандаш стражей порядка попался 39-летний ростовчанин, которого подозревают в серии краж.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, последнее преступление произошло в городе Новочеркасске. Там местный житель обнаружил пропажу 150 тысяч рублей и ювелирных изделий на сумму почти 160 тысяч. Ценности были у него в квартире и пропали.

После расследования этого дела поймали предполагаемого воришку. Позже выяснилось, что на счету мужчины могли быть еще три кражи. При этом сумма ущерба составила около 1,4 миллиона рублей. Вот только злоумышленник вряд ли стал миллионером, поскольку сдавал чужие вещи в ломбарды. Правда, какую-то часть ценностей оперативники нашли у него дома.

Ростовчанин признался, что открывал чужие двери, путем подбора отмычек, когда хозяев не было дома. Квартиры он присматривал заранее, внимательно наблюдал за распорядком дня хозяев. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. И неудавшийся миллионер может надолго отправиться за решетку, если суд признает его виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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