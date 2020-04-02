2020-04-02T13:57:26+03:00
Общество

"Будь в форме!": Гандболистки "Ростов-Дон" запустили серию домашних онлайн-тренировок

Спортсменки считают,что то поможет пережить самоизоляцию [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Домашние тренировки от ростовских гандболисток. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"Домашние тренировки от ростовских гандболисток. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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Титулованные спортсменки помогут пережить режим самоизоляции. Гандболистки «Ростов-Дона» перешли на онлайн-тренировки на разные группы мышц. Чемпионки запустили на YouTube серию видеороликов, которые пригодятся людям, желающим улучшить фигуру и приобщиться к большому спорту.

Домашние тренировки от ростовских гандболисток. Часть 1.

Тренироваться со звездами гандбола можно в любое время. Заниматься вместе со спортсменками могут болельщики независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Весь комплекс упражнений разработал тренер по физподготовке гандбольного клуба Евгений Тимирбулатов. Уже опубликовано три видеоролика тренировок с участием чемпионки России, члена сборной России по гандболу Миланы Таженовой. Возможно, уже вскоре к ней подключатся и другие гандболистки.

Донские красавицы запустили челлендж «гандбол дома», цель которого - технически научить аудиторию гандбольным упражнениям в домашних условиях.

Домашние тренировки от ростовских гандболисток. Часть 2.

Домашние тренировки от ростовских гандболисток. Часть 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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