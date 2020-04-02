"Будь в форме!": Гандболистки "Ростов-Дон" запустили серию домашних онлайн-тренировок
Титулованные спортсменки помогут пережить режим самоизоляции. Гандболистки «Ростов-Дона» перешли на онлайн-тренировки на разные группы мышц. Чемпионки запустили на YouTube серию видеороликов, которые пригодятся людям, желающим улучшить фигуру и приобщиться к большому спорту.
Домашние тренировки от ростовских гандболисток. Часть 1.
Тренироваться со звездами гандбола можно в любое время. Заниматься вместе со спортсменками могут болельщики независимо от возраста и уровня физической подготовки.
Весь комплекс упражнений разработал тренер по физподготовке гандбольного клуба Евгений Тимирбулатов. Уже опубликовано три видеоролика тренировок с участием чемпионки России, члена сборной России по гандболу Миланы Таженовой. Возможно, уже вскоре к ней подключатся и другие гандболистки.
Донские красавицы запустили челлендж «гандбол дома», цель которого - технически научить аудиторию гандбольным упражнениям в домашних условиях.
Домашние тренировки от ростовских гандболисток. Часть 2.
Домашние тренировки от ростовских гандболисток. Часть 3.
ИСТОЧНИК KP.RU