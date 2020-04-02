2020-04-02T14:16:51+03:00
Общество

ГК «Чистый город» рекомендует оплачивать вывоз ТКО, не выходя из дома

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
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На территории страны продолжают действовать меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Региональный оператор ООО «ГК «Чистый город» обращается к жителям Дона с просьбой оставаться дома и оплачивать коммунальные услуги дистанционным способом.

- В сложившейся ситуации мы рекомендуем не выходить из дома без особой необходимости. Сегодня многие вопросы можно решить дистанционно, в том числе, оплату коммунальных услуг, - обращается к жителям Ростовской области генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Региональный оператор предлагает для этих целей активнее использовать онлайн сервисы и помочь в их освоении своим знакомым и близким пожилого возраста.

Услугу «Обращение с ТКО» можно оплатить онлайн без комиссии через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» несколькими способами:

1. Если у вас на руках есть квитанция с QR-кодом (квитанции доставляются потребителям в почтовый ящик, также ее можно самостоятельно распечатать в «Личном кабинете» на официальном сайте ООО «ГК «Чистый город» https://rostov.clean-rf.ru/ ), то отсканируйте штрих-код и подтвердите сумму платежа.

2. Оплата доступна по номеру лицевого счета для физических лиц и по номеру договора для юридических лиц. В приложении «Сбербанк онлайн» компанию ООО «ГК «Чистый город» можно найти в строке поиска или в разделе «ЖКХ и домашний телефон» -> «Квартплата», затем указать номер лицевого счета или номер договора и подтвердить сумму платежа.

3. Абоненты могут подключить услугу «Автоплатеж», тогда оплата будет совершаться ежемесячно в выбранный клиентом день.

Информацию о проведенных платежах потребители могут найти в «Личном кабинете» на сайте регионального оператора.

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