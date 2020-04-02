Мищенко, Мартиросьян и Ветров: Знаменитые уроженцы Дона поддержали земляков на время самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T14:53:22+03:00

В эфире радио "Комсомольская правда" именитые деятели искусства высказались о том, как лучше проводить время на карантине

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В эфире радио "Комсомольская правда" знаменитые деятели искусства - актеры и режиссеры из Ростова-на-Дону поддержали своих земляков в этом сложное время. Только на первый взгляд режим всеобщей самоизоляции разделяет людей и отдаляет их друг от друга. Если заглянуть по-глубже, то выясниться, что многие, наоборот, стали внимательней к родным и близким. Ведущий нашего радио связался с людьми, имена которых надолго вписаны в историю донской столицы, и узнал у них, как лучше проводить время во время самоизоляции.

Заслуженный артист России Василий Мищенко отметил, что сегодняшняя проблема затронула всю планету и, главное, соблюдать меры предосторожности. Он напомнил - сейчас хорошее время почитать интересную книгу, или посмотреть фильм, о котором думали еще очень давно.

Актер театра и кино Георгий Мартиросьян, в свою очередь, поддержал земляков и попросил всех оставаться дома, а также не выходить на улицу без особой необходимости.

Режиссер, сценарист и талантливый артист Владислав Ветров признался, что сам не был на все 100% готов к такому повороту событий, который заставил нас сделать новый коронавирус. Однако, это не повод отчаиваться. Ветров рассказал, что в борьбе со скукой он решил совместить приятное с полезным. Актер вместе с коллегами запустил антивирусный проект, узнать о котором вы можете на сайте радио "Комсомольская правда".

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ИСТОЧНИК KP.RU