2020-04-02T14:53:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Мищенко, Мартиросьян и Ветров: Знаменитые уроженцы Дона поддержали земляков на время самоизоляции

В эфире радио "Комсомольская правда" именитые деятели искусства высказались о том, как лучше проводить время на карантине
Дадаян Давид
Поделиться:
Знаменитые ростовчане поддержали земляков на время самоизоляции. На фото слева направо: Василий Мищенко, Георгий Мартиросян и Владислав Ветров.Знаменитые ростовчане поддержали земляков на время самоизоляции. На фото слева направо: Василий Мищенко, Георгий Мартиросян и Владислав Ветров.
Изменить размер текста:

В эфире радио "Комсомольская правда" знаменитые деятели искусства - актеры и режиссеры из Ростова-на-Дону поддержали своих земляков в этом сложное время. Только на первый взгляд режим всеобщей самоизоляции разделяет людей и отдаляет их друг от друга. Если заглянуть по-глубже, то выясниться, что многие, наоборот, стали внимательней к родным и близким. Ведущий нашего радио связался с людьми, имена которых надолго вписаны в историю донской столицы, и узнал у них, как лучше проводить время во время самоизоляции.

Заслуженный артист России Василий Мищенко отметил, что сегодняшняя проблема затронула всю планету и, главное, соблюдать меры предосторожности. Он напомнил - сейчас хорошее время почитать интересную книгу, или посмотреть фильм, о котором думали еще очень давно.

Актер театра и кино Георгий Мартиросьян, в свою очередь, поддержал земляков и попросил всех оставаться дома, а также не выходить на улицу без особой необходимости.

Режиссер, сценарист и талантливый артист Владислав Ветров признался, что сам не был на все 100% готов к такому повороту событий, который заставил нас сделать новый коронавирус. Однако, это не повод отчаиваться. Ветров рассказал, что в борьбе со скукой он решил совместить приятное с полезным. Актер вместе с коллегами запустил антивирусный проект, узнать о котором вы можете на сайте радио "Комсомольская правда".

Слушайте нас на волне 89,8 ФМ!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области в колониях и СИЗО отменили свидания из-за коронавируса
Мищенко, Мартиросьян и Ветров: Знаменитые уроженцы Дона поддержали земляков на время самоизоляции
ГК «Чистый город» рекомендует оплачивать вывоз ТКО, не выходя из дома
"Будь в форме!": Гандболистки "Ростов-Дон" запустили серию домашних онлайн-тренировок
Ростовчанин чуть не стал миллионером, позарившись на чужое
Более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов в ВТБ
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: почти тысяча казаков будут патрулировать донские города каждый день
Молодая дончанка предстанет перед судом за смерть малолетнего сына
Полиция ищет лжебанкира, обманувшего доверчивую горожанку
В Ростове-на-Дону неизвестный вынес из чужого дома ценности на 250 тысяч рублей
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: горячая линия по ЖКХ работает круглосуточно
Жителей Ростова-на-Дону будут судить за обман иностранцев
Ростовская АЭС: на энергоблоке №1 в рамках ремонта приступили к окончательной сборке реактора
В Ростовской области экс-судебного пристава будут судить за езду в нетрезвом виде
В Ростове-на-Дону загорелся подземный бак с керосином