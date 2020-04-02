В Ростовской области в колониях и СИЗО отменили свидания из-за коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T14:48:48+03:00

Сотрудников с признаками заболевания не будут допускать к работе

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На Дону из-за профилактики коронавируса в исправительных учреждениях отменили все свидания. Такое правило закреплено в постановлении главного санитарного врача ФСИН РФ.

Сейчас в колониях встречи с родственниками запрещены до особого указания. В исправительные учреждения не будут пускать сотрудников с высокой температурой, а также вернувшихся из-за границы.

Так, в случае выявления у людей, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на COVID-19, они будут отправлены на госпитализацию в больницу.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", на 2 апреля у дончан подтверждено девять случаев заражения коронавирусом. На территории донского региона действует режим самоизоляции. Жителям разрешено посещать лишь ближайшие к дому магазины и аптеки, а также выносить мусор и выгуливать собаку возле дома.

ИСТОЧНИК KP.RU