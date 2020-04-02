2020-04-02T18:38:53+03:00
Общество

Жители Ростовской области могут сдать без комиссии билеты на поезда

Процедура возврата будет оформлена без комиссии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Процедура возврата будет оформлена без комиссииПроцедура возврата будет оформлена без комиссии
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Жители Ростовской области, лишенные возможности поездок из-за опасности коронавируса, смогут сдать железнодорожные билеты без удержания сбора. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, сделать это необходимо до 1 июня 2020 года.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не позволила людям осуществить поездки, поэтому руководство СКЖД приняло такое решение в связи с отсутствием возможности у людей планировать и организовывать свои путешествия.

Временно сервисный сбор за возврат билетов в размере 210 рублей 60 копеек на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно, взиматься не будет. Это правило распространяется на индивидуальные и групповые поездки.

Желающие вернуть билеты пассажиры могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью интернет-ресурсов, а также площадок, через которые они были куплены билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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