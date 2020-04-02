Безопасность в наших руках: в донском регионе установлен особый противопожарный режим

2 Апр 2020 2020-04-02T15:51:23+03:00

Введены дополнительные требования, среди которых запрет на разведение костров в лесах и ограничение отдыха на природе

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В Ростовской области установили особый противопожарный режим, в рамках которого ввели дополнительные требования безопасности. Донских жителей просят соблюдать определенные меры, чтобы не спровоцировать масштабные пожары. Информация об этом появилась на сайте администрации Ростова-на-Дону 2 апреля.

Согласно новым правилам, вводится запрет на разведение любых костров, сжигания сухой травы или мусора на дачах и во дворах. Нельзя разжигать пламя в лесах, сельхоз угодьях и на территории садоводческих и некоммерческих объединений.

Также ограничивается въезд на машине в леса и пребывание там людей. Запрещаются работы с применением огня, кроме аварийных.

Ростовчан просят относится к этим мерам с пониманием и строго соблюдать установленные ограничения. Напомним, что только за этот год в донской столице было 292 пожара, при которых погибли 6 человек. Пострадавших оказалось намного больше - травмы получили 42 человека, включая 6-х детей.

Сейчас главное - это не разжигать костры на сухой траве и не подпаливать ее, не хранить вблизи домов горючие жидкости. Кроме этого, необходимо оборудовать квартиры датчиками пожарной сигнализации, огнетушителями и заранее освободить въезд во дворы для машин МЧС. Не забывайте, что также запрещается выбрасывать окурки с балконов и салонов автомобилей.

Если вы обнаружили пожар, немедленно сообщите об этом по номерам «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU