2020-04-02T16:47:26+03:00
Общество

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: дончанам раздали полмиллиона масок

Спецзащита предназначена для медиков, сотрудников экстренных служб и волонтеров во время режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Маски раздали и полицейским.Маски раздали и полицейским.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: дончанам раздали полмиллиона масок. Об этом сообщили правительстве донского региона и добавили, что средства выделены из областного бюджета. Они предназначены для медицинских работников, пожарных, спасателей, сотрудников правоохранительных органов, коммунальщиков и волонтеров.

Напомним, с конца марта в Ростовской области объявлен режим самоизоляции, цель которого не допустить возникновения коронавирусной инфекцией. Документ об этом подписан главой региона. В частности, в постановлении говорится о том, что дома нужно оставаться не только пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, но и всем, чья работа не приостановлена. Выходить можно только в ближайшие магазин или аптеку.

Известно, что средства защиты специалисты Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области уже раздали всем, кому положено.

АЛЛО!

В Ростовской области работает региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции. Телефоны горячей линии:

- 8-800-200-46-54;

- 8 (863) 285-05-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: что будет работать
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: срок выданных земельных сертификатов для многодетных семей продлили
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: эксперт в сфере недвижимости заявил, что эти меры приведут к развалу многих компаний
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: призывников в воинские части начнут отправлять не раньше 20 мая
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: под особую опеку возьмут ветеранов
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: дончанам раздали полмиллиона масок
В Ростове-на-Дону осудят сотрудника таможни за махинации с автомобилем Rolls-Royce
Безопасность в наших руках: в донском регионе установлен особый противопожарный режим
Жители Ростовской области могут сдать без комиссии билеты на поезда
В Ростовской области в колониях и СИЗО отменили свидания из-за коронавируса
Мищенко, Мартиросьян и Ветров: Знаменитые уроженцы Дона поддержали земляков на время самоизоляции
ГК «Чистый город» рекомендует оплачивать вывоз ТКО, не выходя из дома
"Будь в форме!": Гандболистки "Ростов-Дон" запустили серию домашних онлайн-тренировок
Ростовчанин чуть не стал миллионером, позарившись на чужое
Более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов в ВТБ
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: почти тысяча казаков будут патрулировать донские города каждый день
Молодая дончанка предстанет перед судом за смерть малолетнего сына
Полиция ищет лжебанкира, обманувшего доверчивую горожанку
В Ростове-на-Дону неизвестный вынес из чужого дома ценности на 250 тысяч рублей
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: горячая линия по ЖКХ работает круглосуточно
Жителей Ростова-на-Дону будут судить за обман иностранцев
Ростовская АЭС: на энергоблоке №1 в рамках ремонта приступили к окончательной сборке реактора
В Ростовской области экс-судебного пристава будут судить за езду в нетрезвом виде
В Ростове-на-Дону загорелся подземный бак с керосином