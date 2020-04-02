Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: дончанам раздали полмиллиона масок
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: дончанам раздали полмиллиона масок. Об этом сообщили правительстве донского региона и добавили, что средства выделены из областного бюджета. Они предназначены для медицинских работников, пожарных, спасателей, сотрудников правоохранительных органов, коммунальщиков и волонтеров.
Напомним, с конца марта в Ростовской области объявлен режим самоизоляции, цель которого не допустить возникновения коронавирусной инфекцией. Документ об этом подписан главой региона. В частности, в постановлении говорится о том, что дома нужно оставаться не только пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, но и всем, чья работа не приостановлена. Выходить можно только в ближайшие магазин или аптеку.
Известно, что средства защиты специалисты Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области уже раздали всем, кому положено.
АЛЛО!
В Ростовской области работает региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции. Телефоны горячей линии:
- 8-800-200-46-54;
- 8 (863) 285-05-43.
ИСТОЧНИК KP.RU