2 Апр 2020 2020-04-02T16:47:26+03:00

Спецзащита предназначена для медиков, сотрудников экстренных служб и волонтеров во время режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: дончанам раздали полмиллиона масок. Об этом сообщили правительстве донского региона и добавили, что средства выделены из областного бюджета. Они предназначены для медицинских работников, пожарных, спасателей, сотрудников правоохранительных органов, коммунальщиков и волонтеров.

Напомним, с конца марта в Ростовской области объявлен режим самоизоляции, цель которого не допустить возникновения коронавирусной инфекцией. Документ об этом подписан главой региона. В частности, в постановлении говорится о том, что дома нужно оставаться не только пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, но и всем, чья работа не приостановлена. Выходить можно только в ближайшие магазин или аптеку.

Известно, что средства защиты специалисты Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области уже раздали всем, кому положено.

АЛЛО!

В Ростовской области работает региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции. Телефоны горячей линии:

- 8-800-200-46-54;

- 8 (863) 285-05-43.

ИСТОЧНИК KP.RU