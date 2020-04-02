В Ростове-на-Дону осудят сотрудника таможни за махинации с автомобилем Rolls-Royce

2 Апр 2020 2020-04-02T16:44:19+03:00

В бюджет РФ не были уплачены все положенные таможенные платежи Фото: Ольга ГОПАЛО

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В донской столице в суд передано уголовное дело в отношении государственного таможенного инспектора отдела досмотра поста МАПП «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Следователи обвиняют подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Согласно материалам дела, при исполнении служебных полномочий мужчина внес ложные сведения о вывозимом автомобиле Rolls-Royce. В бюджет РФ не были уплачены все положенные таможенные платежи, размер которых составил более 3,5 млн рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения вопроса об утверждении решения по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU