2020-04-02T17:22:06+03:00
Общество

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: под особую опеку возьмут ветеранов

Соцработники должны организовать патронаж в дни режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020
Ольга ГОПАЛО
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Помогать ветеранам будут волонтеры.Помогать ветеранам будут волонтеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: под особую опеку возьмут ветеранов. Об этом было озвучено главой региона, который поручил организовать патронаж в течение десяти дней. А помогут им в этом волонтеры.

- В этот непростой период противодействия коронавирусу они нуждаются в особом внимании и заботе, - подчеркнул Василий Голубев. - Нужно поинтересоваться, все ли у них хорошо, а также какая помощь необходима.

Кроме того, волонтеры смогут покупать продукты с десятипроцентной скидкой. Речь идет об определенных торговых сетях, скидка действует в первой половине дня при предъявлении индивидуального волонтерского номера. Всего же пожилым и инвалидам на Дону помогают около тысячи добровольцев. Они покупают продукты, медикаменты, доставляют бесплатные обеды от благотворительных организаций, а также консультируют дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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