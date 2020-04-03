Ростовская АЭС: план по выработке электроэнергии за март выполнен на 103 %

3 Апр 2020 2020-04-03T09:29:32+03:00

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В марте 2020 г. выработка Ростовской АЭС составила 2 млрд 298 млн 911 тыс. кВт.ч электроэнергии вместо планового показателя 2 млрд 232 млн кВт.ч электроэнергии.

- Прирост за март составил более 66 миллионов кВт.ч электроэнергии. Такой объем электроэнергии вырабатывает энергоблок-тысячник за 2,5 суток. И этого количества хватило бы для обеспечения электроэнергией жителей Волгодонска в течение месяца, - отметил начальник управления информации и общественных связей Ростовской АЭС Сергей Игнатовский.

Федеральной антимонопольной службой России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2020 год в объёме 30,900 млрд кВт.ч (этот показатель установлен исходя из продолжительности плановых ремонтных кампаний 2020 года).

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.