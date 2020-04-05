«Ты и так уже год на карантине»: футболиста Дмитрия Тарасова упрекнули в лени

5 Апр 2020 2020-04-05T20:56:42+03:00

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Спортсмен Дмитрий Тарасов написал в своем инстаграме, что не страшится коронавируса. О том, как побороть инфекцию он узнал из интервью с теми людьми, кто уже переболели опасной инфекцией. Супруг модели из Ростова Анастасии Костенко признался, что сейчас у него полно свободного времени, вот он и занимается просмотром фильмов и клипов.

- На карантине пересмотрели на ютубе почти все интервью и фильмы, до которых руки не доходили. Хотя прошло всего две недели. Сегодня смотрели новое интересное интервью с теми, кто уже переболел коронавирусом. Всем рекомендую, реально становится понятно, как все это проходит, что происходит в больнице и как лечат. В большинстве случаев все не так страшно, говорят сами переболевшие. Кстати, первым официально заболевший в России был по случайному совпадению сотрудник РФС Давид Беров. В фильме он говорит, что уже вылечился и даже голешник забил в ЛФЛ, еще перед наступлением всеобщего карантина, - заявил игрок казанского «Рубина».

В ответ Тарасов получил волну критики от своих подписчиков, заметивших, что атлет уже давно находится без дела, а его «карантин» начался значительно раньше, чем у других россиян.

«Ты и так уже год на карантине, совсем не играешь», «Выезжайте в банк и оплатите алименты дочке», «Одновременно и тачки жене, и судится, что б скостили алименты», - прокомментировали пост футболиста недовольные фолловеры.

Впрочем, нашлись подписчики, которые похвалили Дмитрия Тарасова. Они заметили, что он здорово смотрится в роли отца двух дочек и пожелали ему и Анастасии Костенко счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU